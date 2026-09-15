Владимир Путин поздравил с 85-летием создателя «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, художника и режиссера анимационного кино Юрия Норштейна с 85-летним юбилеем. Сообщение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Ваши замечательные фильмы по праву считаются подлинными шедеврами отечественного и мирового анимационного искусства, эталоном безупречного художественного вкуса и мастерства», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что работы Норштейна искренне любимы у зрителей самых разных поколений. А профессионализм постановщика является примером для молодых мультипликаторов, которые продолжают лучшие традиции российской анимации.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья и всего наилучшего.

Юрий Норштейн родился 15 сентября 1941 года в селе Андреевка Пензенской области. С 1961-го работал в киностудии «Союзмультфильм» как художник-мультипликатор.

Его работы известны во всем мире. Кроме того, его картины оказали влияние на другого известного постановщика анимационных картин — Хаяо Миядзаки.

Как художник и кукловод работал над такими лентами, как: «38 попугаев», «Варежка» и «Чебурашка». А как режиссер над «Ежиком в тумане» и «Сказкой сказок».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Розенбаума с 75-летием. Президент подчеркнул, что музыкант всегда работает вдохновенно, дарит слушателям тепло души и сердца.

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