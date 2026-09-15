В цирке рассказали о состоянии Аскольда Запашного после приступа аритмии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 106 0

Артисту потребовалась помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Большом Московском цирке рассказали о состоянии Аскольда Запашного

Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный чувствует себя хорошо после приступа аритмии. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

«У него все хорошо, чувствует себя прекрасно», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 48-летнему артисту потребовалась помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики прибыли на место, оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние Запашного.

Госпитализация дрессировщику не потребовалась. В Большом Московском цирке уточнили, что артист уже сегодня вернется к работе.

Аскольд Запашный — российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер-постановщик и профессор кафедры режиссуры цирка ГИТИСа. С 2012 года он занимает должность художественного руководителя Большого Московского цирка. Его брат Эдгард Запашный также является известным дрессировщиком и артистом цирка. Вместе братья продолжили цирковую династию Запашных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Збруев опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Народный артист РСФСР заявил, что сообщения о проблемах со здоровьем не соответствуют действительности. По словам 88-летнего актера, он чувствует себя хорошо, а госпитализация ему не требовалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
На вечеринку никто не придет? С кем принц Гарри отпраздновал день рождения в Британии
12:52
Нострадамус предсказал появление ИИ: что нашли в текстах спустя 500 лет
12:38
Патрушев предрек исчезновение Польши в случае начала конфликта с Россией
12:36
Тунца рекордных размеров поймали во Владивостоке
12:32
«Дойдет до женщин»: Лавров о мобилизации на Украине
12:30
Счета с вирусом: мошенники начали атаковать бухгалтеров российских компаний

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
«На меня похож»: Зверев высказался о внешности Киркорова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен