Захарова прокомментировала отказ ФРГ видеть русских на праздновании Победы

Она сравнила действия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с указом начальника гестапо.

Выдворение представителей России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне в Германии — это вопиющее оскорбление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале

«Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением», — написала Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление МИД ФРГ о недопущении приглашения российских и белорусских представителей любого ранга для празднования. Отмечалось, что учреждения также могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению». Текст этого заявления публиковала газета Berliner Zeitung.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее аппарат — «айнзац-команда» — продолжают «воссоздавать используемые нацистами бесчеловечные практики».

Она сравнила действия Бербок с указом начальника гестапо Рейнхарда Гейдриха 1939 года по созданию гетто в Западной Польше.

Захарова считает, что страна возрождает эту идеологию — она сравнила действия Бербок с указом начальника гестапо Рейнхарда Гейдриха 1939 года по созданию гетто в Западной Польше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова прокомментировала поставки ЕС военной помощи Украине. Известно, что Франция собирается поставить киевскому режиму партию истребителей Mirage, колесные танки, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины и так далее. Также Париж выделит Киеву два миллиарда евро. Норвегия отправит боевикам восемь миллиардов долларов.