Захарова про поставки ЕС военной помощи Украине: «Помирать, так с музыкой»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Захарова: поставки ЕС военной помощи Украине вовлекают страны НАТО в конфликт

Захарова про поставки ЕС военной помощи Украине: «Помирать, так с музыкой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Европа лишь все больше вовлекает страны НАТО в конфликт.

Евросоюз заказывает у официального Киева музыку, под которую Европа «дружно помирает». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала намерение стран ЕС выделить дополнительную военную помощь Украине.

«Вот есть такое выражение — помирать, так с музыкой. Мне кажется, это те самые деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает», — заключила Захарова.

Известно, что Франция собирается поставить киевскому режиму партию истребителей Mirage, колесные танки, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины и так далее. Также Париж выделит Киеву два миллиарда евро. Норвегия отправит боевикам восемь миллиардов долларов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, но никак не способствуют его урегулированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Украины. Киевскому режиму невыгодна та правда, которую рассказывают из зоны СВО всему миру наши корреспонденты.

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