Жилые дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области
Накануне непогода пришла в разные части Сибири.
Фото: 5-tv.ru
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Ураганный ветер стал причиной пожаров в жилых домах в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов», — написал Кобзев.
По его словам, стихия принесла не только пламя, но и разрушения: деревья падали на машины и дороги. Сейчас городские службы работают над восстановлением проезда и ликвидацией последствий непогоды.
На данный момент сведений о пострадавших нет, но ситуация продолжает оставаться напряженной. Шквальный ветер, бушующий в Сибири, затруднил работу пожарных и привел к дополнительным разрушениям.
«В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер утихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб», — заключил Кобзев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра до 33 м/с.
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