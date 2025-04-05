«Горд за Сашу»: Фетисов поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки

Он ждет от него финального решающего гола.

Депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил российского форварда хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением считавшегося невозможным рекорда Гретцки.

«Я рад, счастлив, горд за Сашу. Благодарю, прежде всего, и поздравляю его маму Татьяну Николаевну Овечкину. Семью Сашину, которая поддерживала его все это время. Ну и конечно самого Александру Михайловичу поздравляю с великим рекордом. Но хоть рекорд уже и состоялся — забить надо на одну больше, поэтому будем ждать», — заявил он в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Чикаго Блэкхокс». Капитан столичной команды смог повторить легендарный рекорд Гретцки в НХЛ — Александр оформил дубль, забросив свою 894-ю шайбу в карьере. Чтобы превзойти «вечное» достижение канадца ему необходимо забить всего еще один гол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уэйн Гретцки подарил Овечкину свою 894-ю шайбу.