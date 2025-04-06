Пожары на складах курьерских служб в Британии, Германии и Польше летом прошлого года произошли из-за взрывчатки, которая была в посылках с косметикой и секс-игрушками. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Инциденты произошли в июле 2024 года в британском Бирмингеме, немецком Лейпциге и недалеко от польской столицы Варшавы. Однако причины произошедшего выяснились только сейчас.

В материале указано, что в отправленные посылки были вложены самодельные взрывные устройства, замаскированные под «подушки». Они были активированы с помощью таймеров-детонаторов. Эффект от взрыва усиливался за счет использования тюбиков, которые внешне напоминали косметические, но содержали легковоспламеняющийся гель.

Расследованием пожаров на складах курьерских служб занимается Польша. Ранее прокуратура республики заявила, что за организацией возгораний якобы стоят российские спецслужбы. Однако в России эти обвинения назвали безосновательными.

«Мы не исключаем, что это просто очередная ложная информация или проявление слепой русофобии», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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