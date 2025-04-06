Секта с новой маской: «Ашрам Шамбалы»* вербует женщин под видом йоги и марафонов

Женские клубы, тренинги личностного роста и «школы богинь» — так теперь называют себя последователи скандально известного культа.

На неделе в Аргентине задержали россиян, адептов секты «Ашрам Шамбалы»* во главе с Константином Рудневым. Его звезда загорелась на небосклоне инфоцыганства, когда еще и слова такого не было. Он обучал доверчивых женщин восточным как бы практикам, попутно превращая их в сексуальных рабынь. По сути, создал культ. За что и сел на 11 лет, а его секта была запрещена в России.

Но тюрьма его не исправила, и, выйдя на свободу, Руднев принялся за старое. И секта его, как выяснилось, не исчезла, а подобно гидре отрастила новые головы. По всей стране у нас «Школы богинь» и «Академии счастья», где адепты свято хранят заветы неисправимого «гуру».

Подробнее о задержании и секте в своем расследовании рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«В этом парке в Петербурге моя коллега утром встретится с неким „женским клубом“. Мы нашли его в интернете. Инструктор, которая представилась Анжеликой, убеждает нас: тут прямо место силы. Всего пятьсот рублей — и ощутишь прилив энергии. И ее ученики это подтверждают», — рассказал Максим.

Завлекают, приглашают в интернете, но снимать, казалось бы, простые пробежки, йогу строго запрещено. В таком подходе, комплиментах новичкам, обещаниям волшебных ретритов бывшие адепты самой масштабной запрещенной секты на советском и постсоветском пространстве «Ашрам Шамбалы» моментально узнают методики своего экс-гуру Константина Руднева, или «Пришельца с Сириуса». На этой неделе он чуть было не провел свой последний ритуал, когда в аргентинском аэропорту во время задержания попытался перерезать себе горло.

Лица послушников скрыты, но даже так видно и поредевшие волосы, и неестественную худобу. Новосибирский сталевар еще в молодости овладел не просто энергией — тысячами умов. Его жрицы вербовали женщин и мужчин, давя на слабые точки, проблемы в семье, обещая исцеление. По факту, брали в рабство, выкачивали деньги за амулеты и лекции.

«Влекли какими-то новыми идеями, была йога, потому что я искала здоровье. Появились новые знакомства. Он в это время находился в новосибирской тюрьме, а мы ездили по всей стране на семинары. В Москву там. Там кланялись, молились там», — рассказала пострадавшая Надежда.

В секту Надежда попала в 50 лет и сама прошла путь от неуверенного новичка до вербовщика. Прозрела, когда кредитов было на сотни тысяч рублей. На тот момент сама секта уже десять лет как была запрещена, а гуру отбывал тюремный срок. Но спустя время то тут, то там стали появляться удивительно похожие сборища.

«Бабушка, дедушка у тебя есть? Я говорю: у них нет денег, они на пенсии. Нет 45 тысяч? Ты дай мне телефон. Я говорю: нет, я не дам вам телефон. Она мне говорит: ты что, не понимаешь? Это практика „Кошечки“ называется. Нужно всегда просить деньги», — поделилась еще одна пострадавшая.

Филиалы по всей стране и за границей. И везде заставляли отказаться от детей, семьи. Служить наставнику. Посещать собрания, бани, медитации, участвовать в оргиях.

«Людей практически не выпускают, они постоянно находятся в контролируемом тесном окружении, то есть небольшой квартире, где много людей и где все друг друга контролируют. Ну и, конечно, воздействие через сексуальную сферу, которая очень сильно тоже влияет на мозги», — прокомментировал исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин.

Дело Руднева живет и сегодня. По всей России, за рубежом, прикрываясь все той же йогой, женскими школами. За утреннюю пробежку запросили пятьсот рублей, еще за пятьсот пригласили на вечернюю игру «Секреты Клеопатры». Кстати, «игры Клеопатры» часто практиковали сектанты. Это нам подтвердила еще одна жертва, которая чудом вырвалась на волю.

«Вся информация она шла постепенно, дозировано. То есть сначала была группа для новеньких, для тех, кто занимался женским искусством. Потом меня пригласили на закрытый семинар», — заявила пострадавшая от секты Мария.

Анжелика и ее подруга Хельга обещают обучить секретным практикам соблазнения мужчин. Интересно, что кафе находится в оживленном торговом центре. Но это не мешает вербовщицам проводить здесь свои игры с дикими танцами для раскрепощения.

Все по конспектам Руднева. Сразу же настойчиво предлагают приобрести книги. Точно такие же рекомендовали сектантам из «Ашрам Шамбалы». За одним исключением — с обложек исчезло изображение «Пришельца с Сириуса», но бывшая адепт секты моментально узнает: это — оно.

«Да, я приобретала литературу. Женщина, эта муза города Уфы, Эльвира, или Эмилия Алтын-Тара. Она знала, кто такой Руднев. Она меня убеждала, что эротический массаж — это не секс, и этим можно зарабатывать», — поделилась одна из пострадавших.

«Сейчас вот в моде марафоны желаний, курсы личностного роста, они мимикрируют под эту тему. Впоследствии можно, в общем, прийти к тому, что мы видим на записях начала 1990-х годов», — отметил автор фильма «Зов Шамбалы» проекта «Красная черта» Андрей Лобанов.

Едва заметив телефон, Хельга и Анжелика свернули игру и сбежали. А вот Руднев, похоже, отбегался.

«Фактически то, что он практиковал в Новосибирске, он это поставил на поток в Аргентине. То есть и он сейчас планировал расширяться в Бразилии и в других странах Латинской Америки», — рассказал судебный эксперт, религиовед, специалист в области экстремистских сообществ и нетрадиционных религиозных культов Игорь Иванишко.

«Пришельцу из Сириуса» и его жрицам вменяют торговлю людьми, съемки ритуального порно и создание незаконной религиозной организации. По совокупности преступлений срок может продлиться до конца жизни.

* — организация, запрещенная на территории России