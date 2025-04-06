В Подмосковье грузовой поезд столкнулся с фурой на переезде
На устранения последствий аварии направлены два восстановительных поезда.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на железнодорожный переезд в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Инцидент произошел в 18:05 на перегоне Усады Окружные — Детково Большого кольца МЖД.
Машинист поезда попытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но расстояния оказалось недостаточно для остановки. В результате локомотив сошел с рельсов.
По предварительным данным, пострадавших нет, и угрозы для экологии не зафиксировано.
Для устранения последствий аварии были направлены два восстановительных поезда, а движение других составов было временно приостановлено.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярском крае девять вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел в районе станции Зеледеево в Емельяновском районе, когда вагоны, загруженные черным металлоломом, сошли с путей общего пользования, но не опрокинулись. Это привело к временной задержке движения поездов.
Также 5-tv.ru рассказывал, что интересного в работе проводника поезда.
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