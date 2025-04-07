«Бабушка водила на другой конец деревни»: Коряковский обращался за помощью к ведунье

Артист отметил, что целительница могла делать разные вещи.

Актер и режиссер Евгений Коряковский пользовался услугами целительницы. В этом звезда фильма «Притяжение» признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Гипнозис».

По словам артиста, деятельность гадалок и знахарок раньше не была распространена так сильно, как в настоящее время.

«Когда я был моложе, этого было сильно меньше. Это было окружено каким-то значением и тайной», — отметил он.

Коряковский вспомнил, что тоже пользовался услугами целительницы многие годы назад. Однако обратился к ведунье он не по собственной воле.

«Меня бабушка водила на другой конец деревни к женщине, о которой люди знали, что она справляется. Не со всем, конечно. Могла какие-то вещи делать. Заговоры», — пояснил артист.

Коряковский уверен, что магия как способ заработка стала больше популяризоваться и теперь представляется в негативном ключе.

«А сейчас этого так много стало в очень дурном качестве», — дополнил артист.

Несмотря на такую позицию, актер называет следование эзотерическим практикам составляющей русских традиций.

«Не сильно официальная и понятная часть, наша наука с ней никак не может договориться, но это, безусловно, часть культуры», — подытожил Коряковский.

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