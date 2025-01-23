Не целят, а вредят: какой вред экстрасенсы-мошенники наносят здоровью клиентов

Вера в силу целителей может нанести серьезный ущерб жизни человека, если она затмевает рациональное мышление и отвергает традиционные медицинские методы.

Часто люди, обращающиеся к альтернативному лечению, тратят время и деньги на обещания исцеления, которые, как правило, не имеют научной основы. Это может привести к ухудшению состояния здоровья, так как запущенные заболевания остаются без должного лечения.

Может ли вера в силу целителей испортить жизнь? Кто наступает на пятки Кашпировскому и лечит силой мысли? Все ли подвержены внушению? И сможет ли гипнотерапевт ввести в транс, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Экстрасенсы или психопаты: что происходит на сеансах исцеления

На манеже, как говорится, все те же. Стиль звезды 90-х хорошо узнаваем: на сцене рядом с Анатолием Кашпировским опять падали люди и умоляли избавить от проблем.

У одной из участниц сеанса экстрасенс поинтересовался, сколько килограммов лишнего веса хочет потерять женщина. Она ответила, что тридцать. Псевдоцелитель написал на листе цифру тридцать и сказал, что в течение трех месяцев лишние килограммы уйдут.

В Госдуме усомнились в методах, результатах и в целом во вменяемости 85-летнего Кашпировского. Депутаты считают, что экстрасенса нужно проверить на наличие психического расстройства. Но свято место пусто не бывает. У чародея есть последователь, на которого сначала Анатолий Михайлович обрушился с критикой, а после заявил, что не знал ни о каком Сергее Коновалове.

На подобных мероприятиях съемка запрещена. Но несколько моментов удалось запечатлеть.

«Буквально на первых сеансах у меня ушли запоры, которые были от рождения. Мама рассказывала, что приходилось даже мыльце вставлять, чтобы все это случилось», — рассказала участница одного из сеансов.

А вот в кулуарах зрители почему-то не хвастались волшебным исцелением.

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На вопрос корреспондента об улучшении состояния после сеанса, рассказала одна из участниц мероприятия.

«Нет. Не хуже, не лучше. Как было, так и осталось. Видите, хожу с палкой еле-еле», — поделилась женщина.

Так почему же люди продолжают платить за встречи с целителями, если нет улучшений?

«Обычно люди, которые проводят массовые сеансы, всегда у них есть группа более внушаемых людей, которые чувствуют. И за которыми уже идут остальные. Это тот самый эффект толпы, который действительно очень хорошо играет», — прокомментировала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Минздрава России Марина Кинкулькина.

Помогают ли целительные сеансы на самом деле

Можно ли внушить человеку, что он здоров, и какие болезни не устоят перед силой внушения? Ведущий Роман Перелыгин пришел для этого к гипнотерапевту.

Гипнотерапевт Кристина Алмазова поинтересовалась, какую проблему хотел бы решить ведущий.

«Смотрите, у меня периодически бывают боли в пояснице, так называемые прострелы. Они случаются несколько раз в год. И у меня сохраняется страх, что это повторится. Вот можно ли пробовать это как-то убрать, поработать над этим?» — спросил Перелыгин.

Гипнотерапевт ответила, что можно.

«С помощью работы с подсознанием можно убрать страх, и ваши прострелы прекратятся», — отметила Алмазова.

Гипноз воздействует на нервную систему и заставляет мозг работать активнее. Повышается сосредоточенность, человек не отвлекается на внешние раздражители. Появляется доступ к подсознанию, в котором гипнотерапевт может обнаружить скрытые страхи.

Вопреки заблуждениям, состояние транса не похоже на сон. Он не может быть вызван против воли, да и поддается гипнозу не каждый. Вот и ведущему не удалось погрузиться в него на 100%.

«Ну вот, сеанс у гипнотерапевта окончен. Я действительно был расслаблен, видел картинки, образы, но все время оставался в сознании», — поделился Перелыгин.

Могут ли целительные сеансы навредить здоровью

В начале 2000-х поклонялись еще одному телецелителю. Снимками Аллана Чумака заряжали воду, фотографии прикладывали к больным местам. Ольга Кирищева таким способом хотела избавиться от зоба в горле, а в итоге лишилась половины щитовидной железы и могла «заработать» гипотиреоз. Теперь она обречена всю жизнь принимать дорогостоящие препараты.

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«Вот так к шейке прикладывала и всю ночь спала. Уже он стал душить меня, вот этот зоб. Вот все хуже и хуже. Пошла в нашу областную Липецкую клиническую больницу. Сказали, что вы тянули? Почему вы не пришли на раннем этапе? Мы бы у вас узлы удалили, а пришлось вот половину. Не верю никому сейчас. Верю только нашим дорогим докторам», — рассказала Ольга Кирищева.

В 90-е — начале 2000-х было золотое время для Кашпировского, Чумака и Коновалова. Известные исполнители, актеры нередко пользовались их услугами, а затем рассказывали о чудесных исцелениях, создавая дополнительный пиар.

А вот певца Сергея Беликова встреча с Аланом Чумаком не особо впечатлила.

«Он в общем, угадал мое состояние. Мои, скажем так, эмоции. Это же еще не говорит о том, что он на самом деле большой целитель. Он, может быть, прекрасный психолог», — отметил певец, композитор, заслуженный артист России Сергей Беликов.

Психиатр объяснил, методика подобных целителей — это скорее эффект плацебо.

«Человеку всегда хочется верить в чудо. В то, что можно, не прилагая особых усилий, получить какой-то великолепный, чудесный, магический результат. Очень часто, сталкиваясь с какими-нибудь проблемами, заболеваниями, требуется соблюдать рекомендации врачебные. И тогда мы можем рассчитывать на успех», — поделилась заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Минздрава России Марина Кинкулькина.

Так как же быть с теми, кто обещает полное исцеление, восстановление позвоночника или излечение от онкологии? Почему эти псевдоцелители так уверены в своей безнаказанности и продолжают зарабатывать на доверчивости отчаявшихся людей?

«Как правило, такие мероприятия, так скажем, маскируются под научно-исследовательские лекции, под творческие вечера и так далее. Да, объясню, для чего. Для того, чтобы потом юридическая ответственность в отношении данных лиц не настала. Потому что очень сложно привлечь кого-то за творческий вечер к ответственности. Будь то гражданская, уголовная либо административную ответственность», — объяснил юрист Богдан Кузнецов.

Если на подобных встречах или творческих вечерах обещают исцеление организма, а на деле этого не происходит, можно попытаться вернуть деньги, потраченные на мероприятие, сказали юристы. Верить в чудо не запрещено, но все же нужно обязательно посещать профессиональных врачей. Только они смогут поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение.