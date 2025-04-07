Скоро потомство: специалисты не рекомендуют приближаться к кабанам в московских лесах

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 11 0

Кабаны в московских лесах станут еще опаснее из-за детенышей

Скоро потомство: специалисты не рекомендуют приближаться к кабанам в московских лесах

Фото: © РИА Новости/Олег Смыслов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эти дикие животные играют особую роль для поддержания природного баланса в регионе.

В ближайшее время у кабанов в московских лесах появятся детеныши, тогда встреча с этими дикими животными может стать еще опаснее. Об этом напоминает портал mos.ru.

«Кабаны — дикие животные, и наблюдать за ними лучше на расстоянии. Не стоит приближаться к ним или пытаться кормить, чтобы не нарушить их естественное поведение и не подвергнуть себя опасности», — уточнил Сергей Бурмистров, глава управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Меж тем, рождение потомства кабанов играет особую роль для экосистемы лесов Москвы и Подмосковья. В скором времени поросята выйдут вместе с мамой на первые прогулки, а когда они подрастут — внесут свой вклад в поддержании природного баланса в регионе. Кабаны помогают разрыхлять почву, а также распространяют плоды растений.

Ранее 5-tv.ru писал о загадочной истории следов из Девоншира. Ночь с 7 на 8 февраля 1855 года стала переломным моментом в жизни этого графства в Юго-Западной Англии. Была зима, и к утру выпало много снега, и наутро около лимана Эксе люди впервые увидели так называемые следы дьявола.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
Скоро потомство: специалисты не рекомендуют приближаться к кабанам в московских лесах
10:18
Беспокойная ночь? Названа главная опасность недосыпа
10:00
«Подарок великому человеку» — Поплавская о работе над клипом в честь рекорда Овечкина
9:40
Туристы со всего мира приехали на «Байконур» смотреть на отправление «Ракеты Победы»
9:24
Непередаваемая атмосфера на стадионе: фанаты Овечкина пришли за рекордом и увидели его
9:18
Хватит тупить: какая точилка для ножей лучше справится на кухне

Сейчас читают

Овечкина осыпают поздравлениями со всего мира: реакция близких и фанатов на его мировой рекорд
Давайте вспомним, как это было: Овечкин установил абсолютный рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп