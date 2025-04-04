АвтоВАЗ начинает продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 54 0

5 апреля 1977 года в СССР стартовал выпуск «Нивы».

НИВА старт продаж

Фото: Пресс служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ выводит на рынок Lada Niva Sport — за 1,7 миллионов рублей. Это первая спортивная версия за все 48 лет ее производства. В день рождения «Нивы» — 5 апреля — начнутся официальные продажи первой серийной спортивной версии, сообщили в автоконцерне.

Новая Lada Niva Sport сочетает в себе проходимость «Нивы» с новым уровнем динамики, отметили в пресс-службе.

«С выходом LADA Niva Sport мы предлагаем новые возможности для активного вождения в любых условиях», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Автомобиль отличается спортивными настройками подвески и тормозов, оснащен 16-клапанным двигателем мощностью 122 л. с. Салон получил отделку с красной строчкой и двухцветными сиденьями.

Новинка также оснащена кондиционером, обогревом передних сидений и электрорегулируемыми зеркалами. Предусмотрено и иное оборудование: рейлинги, дополнительные фары дальнего света, накладка воздухозаборника на капоте.

Фото: Пресс служба АвтоВАЗ

На первом этапе внедорожник можно будет приобрести у официальных дилеров LADA в ряде регионов РФ: . Позднее она станет доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах.

Модель Lada Niva Legend, на базе которой собирают Sport, осенью прошлого 2024 года стала самым востребованным внедорожником в России.

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