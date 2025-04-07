«Матрица» по-казахстански: «Киану Ривз» чуть не обманул пенсионерку

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 66 0

Мошенник в Казахстане представился Киану Ривзом и хотел обмануть пенсионерку

Фото, видео: Кадр из х/ф "Матрица", реж. Братья Вачовски, 1999 г.; 5-tv.ru

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Ненастоящий голливудский актер почти получил 400 долларов.

В Казахстане в городе Костанай 62-летняя местная жительница едва не совершила перевод на счет мошенника, который представился ей актером Киану Ривзом. Об этом рассказала пресс-служба МВД региона.

«По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов США», — поделились подробностями инцидента в ведомстве.

В сообщении также подчеркнули, что до роковой попытки перевода россиянка переписывалась с якобы актером, сыгравшим хакера Нео, в течение полугода. Вся коммуникация происходила через TikTok. Несмотря на активное использование видео платформы, с мобильным банком новой «подруге Ривза» справиться не удалось.

Однако сдаваться пенсионерка не собиралась, поэтому обратилась в банковское отделение с целью осуществить перевод лично. Уже в офисе прибывшие на место сотрудники управления по противодействию киберпреступности объяснили женщине, что она попалась на мошенническую уловку, а счет, на который она хотела положить крупную сумму, принадлежит неизвестной игровой компании.

Более того, полиция установила, что это уже вторая попытка пенсионерки перевести деньги злоумышленникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники используют схемы с несуществующими долгами за ЖКХ.

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