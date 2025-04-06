Мошенники начали использовать схемы с несуществующими долгами за ЖКХ

Россиянам поступают поддельные квитанции.

Мошенники для хищения средств придумали новую схему с несуществующими долгами за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве отметили, что аферисты раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции ЖКХ, в которых указаны задолженности, а также QR-код для внесения средств. Если попытаться оплатить, то деньги поступят на счет злоумышленников

Помимо этого, QR-код может перенести на мошенническую ссылку. В этом случае аферисты смогут получить доступ к персональным данным.

В МВД рекомендуют перепроверять документ, если имеются сомнения в подлинности. Например, сравнить с теми квитанциями, которые поступали ранее. А также жители могут обратиться в домовой чат за помощью или в управляющую компанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники начали звонить гражданам и заявлять о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Злоумышленники сообщают людям о взломанном аккаунте на Госуслугах и заявляют, что для восстановления доступа к личному кабинету на сайте необходим номер СНИЛС.