Мошенники начали использовать схемы с несуществующими долгами за ЖКХ

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

МВД: Мошенники обманывают россиян при помощи схемы с якобы долгами за ЖКХ

Мошенники обманывают граждан при помощи схемы с несуществующими долгами за ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянам поступают поддельные квитанции.

Мошенники для хищения средств придумали новую схему с несуществующими долгами за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве отметили, что аферисты раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции ЖКХ, в которых указаны задолженности, а также QR-код для внесения средств. Если попытаться оплатить, то деньги поступят на счет злоумышленников

Помимо этого, QR-код может перенести на мошенническую ссылку. В этом случае аферисты смогут получить доступ к персональным данным.

В МВД рекомендуют перепроверять документ, если имеются сомнения в подлинности. Например, сравнить с теми квитанциями, которые поступали ранее. А также жители могут обратиться в домовой чат за помощью или в управляющую компанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники начали звонить гражданам и заявлять о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Злоумышленники сообщают людям о взломанном аккаунте на Госуслугах и заявляют, что для восстановления доступа к личному кабинету на сайте необходим номер СНИЛС.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

12:38
Конгрессмен-демократ в четвертый раз попытается добиться импичмента Трампа
12:13
Мошенники начали использовать схемы с несуществующими долгами за ЖКХ
11:40
МЧС России доставило 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму
11:22
Цветы и гвозди: солистки «Фабрики» назвали приемлемую планку для мужчин
10:58
И там, и тут передают: арестованный мэр Стамбула создал цифрового двойника
10:34
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Сейчас читают

Это только начало: москвичей предупредили о сильном снеге и метели
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп