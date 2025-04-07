«Удивительные люди»: Басков гордится тем, что вел свадьбу Овечкина

Хоккеист женился на Настасье Шубской в июле 2017 года.

Певец Николай Басков гордится тем, что был ведущим на свадьбе российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом артист рассказал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru в ходе пресс-подхода на фестивале «Удачные песни 2025».

«Я Сашу поздравляю от всего сердца, потому что это выдающийся, великий спортсмен. У меня была честь приглашенным вести их свадьбу с Настей, его супругой. У них двое потрясающих детей. Они невероятно просто удивительные люди. И когда, бывает, где-то мы пересекаемся, я горжусь, что я имею непосредственное отношение к событию, когда семья сформировалась», — заявил Басков.

Певец подчеркнул, что 895-й гол Овечкина — это историческое достижение для всего мирового хоккея, а сам Александр продолжает радовать болельщиков своим мастерством и целеустремленностью.

Овечкин, в свою очередь, стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя легенду канадского хоккея Уэйна Гретцки, который держал этот рекорд в течение 25 лет. На протяжении многих лет Гретцки поддерживал Овечкина и даже пожелал ему побить его рекорд, а не просто повторить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом.