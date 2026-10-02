«Было очень больно»: Бузова расплакалась на сцене во время концерта
Публика поддержала певицу аплодисментами.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Бузова расплакалась на концерте, вспоминая тяжелые моменты прошлого
Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова расплакалась во время концерта, когда заговорила о непростых событиях в своей жизни. Видео с выступления артистки публикует 5-tv.ru.
Прямо во время шоу Бузова призналась, что за яркой сценической жизнью были моменты, когда ей приходилось буквально собирать себя по кусочкам.
«Вы прекрасно знаете, что в моей жизни не всегда все было весело и гладко. Было и больно. Было очень больно. Когда мне приходилось бороться и буквально собирать себя по кускам», — сказала артистка.
Обращаясь к публике, певица не смогла сдержать слез, а поклонники знаменитости поддержали ее аплодисментами.
Ранее Ольга Бузова признавалась, что ее публичность мешает обычным знакомствам. Певица не знает, где ей встретить мужчину мечты.
По словам знаменитости, возможности для случайного знакомства у нее ограничены: в ресторанах она бывает редко, в самолетах обычно сразу засыпает, а на концертах сосредоточена на работе. Кроме того, артистка чаще передвигается с водителем, поэтому познакомиться с кем-то в дороге ей тоже непросто.
При этом певица не отказывается от желания создать семью.
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