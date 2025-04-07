«Большая гордость» — Денис Клявер поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 40 0

Денис Клявер поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Rich Graessle/Icon Sportswire, v; 5-tv.ru

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Участник музыкальной группы «Чай вдвоем» подчеркнул, что вся страна радуется за легендарного спортсмена.

Певец Денис Клявер искренне гордится российским хоккеистом Александром Овечкиным. В беседе с журналистами он поздравил спортсмена с рекордным 895-м голом в регулярных чемпионатах Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

«Для меня большая гордость за Сашу, за страну, что человек родился здесь. И самое главное, так приятно, что его все обожают. Все гордятся его успехами, я поздравляю его от души и поздравляю всех болельщиков, для кого это так важно. Мне кажется, что всем», — подчеркнул Клявер.

Музыканты со всей России радуются сегодня за капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз». Так, телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского хоккеиста с мировым рекордом, выпустив клип на любимую музыкальную композицию Овечкина «18 мне уже».

www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey; 5-tv.ru

В съемках, которые прошли на «ВТБ Арене», приняли участие также первый тренер Овечкина Александр Филиппов, игроки клуба «Легенды хоккея» Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу он забросил накануне, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. Сам канадский спортсмен превзошел достижение своего соотечественника хоккеиста Горди Хоу в 1994 году. При этом Гретцки следил за тем, как к нему подбирается Овечкин, и поддерживал его, желал российскому спортсмену не повторить, а побить его «вечный рекорд».

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