Большое слияние: рынки ШОС и БРИКС могут объединиться

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Рынки ШОС и БРИКС могут объединиться

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

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Этот шаг усилит экономику входящих в объединения стран и сделает их немее зависимыми от тарифов США.

Рынки ШОС и БРИКС могут объединиться. Об этом «Известиям» сообщили в секретариате Шанхайской организации. Решение будет приниматься на уровне глав государств.

Потенциальное объединение откроет большие возможности для развития торговли между странами. По оценкам нашего Минэкономразвития, совокупный торговый оборот вырастет на 35–40%.

Слияние рынков усилит экономику стран БРИКС и ШОС, сделает их менее зависимыми от тарифов США, а также станет новым импульсом для развития.

Процесс интеграции рынков на данный момент усложняет то, что страны-члены БРИКС и ШОС состоят еще и в других организациях. Первым этапом для начала взаимодействия может стать разработка плана сотрудничества и обмена информацией.

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