В Петербурге открыли сезон навигации: как будут обеспечивать безопасность на воде

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В Петербурге открыли сезон навигации по рекам и каналам

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В этом году в акватории Невы и на каналах начали действовать новые правила.

В Петербурге на две недели раньше обычного открылась навигация. Прогулочных судов в этом году стало больше на треть. Чтобы снизить количество происшествий, в акватории Невы и на каналах начали действовать новые правила. Как именно будут обеспечивать безопасность на воде, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Разводные мосты и парадная Нева, а еще форты Кронштадта и магия каналов — старт морской навигации в Северной столице дан. И хотя погода еще не располагает к прогулкам, желающих посмотреть на город с другого ракурса уже много.

«Я здесь была последний раз 25 лет назад. Петербург еще стал краше. Если бы еще нашу южную погоду — цены бы не было», — говорит туристка.

Открыли навигацию в максимально ранний срок. В прошлом году она стартовала лишь в середине апреля. Дождались и погоды, и когда вся водная часть будет очищена от льда.

Прошлый сезон движения маломерных судов побил все рекорды. Он был самым продолжительным — 214 дней. За это время перевезли больше четырех миллионов пассажиров.

Но запомнился он и происшествиями на воде. Это кадры мая прошлого года. В акватории Невы столкнулись два прогулочных судна. В результате теплоход врезался в опору переправы Благовещенского моста. Вот водный коллапс у Литейного — причина та же. А здесь маневр гидроциклиста едва не закончился трагедией. На огромной скорости мужчина с разворота влетел в катер.

«Колоссальное нарушение всех норм безопасности. Вот только что мы с вами наблюдали как с точки зрения скоростного режима аварийную ситуацию, так и с точки зрения культурного наследия», — говорит генеральный директор теплоходного товарищества «Петроград» Николай Предтеченский.

В этом году контроль за водным транспортом усилят. С 1 марта вступили в силу обновленные правила. Ввели запрет остановки, стоянки и движения маломерных судов на отдельных участках. Например, от Благовещенского до Литейного моста, а также от Биржевого и Сампсониевского до Невы с 23:00 до 05:00 часов утра.

Для некоторых судов ограничили и скорость движения. На водных мотоциклах на реках Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова, Зимней канавке, Кронверкском проливе и Крюковом канале теперь и вовсе кататься нельзя. Как и без специального АИС-транспондера, установленного на борту.

«Это автоматическая идентификация судов. То есть на каждом судне такое устройство есть, которое дает точку на карту, наносит — где оно идет, видно. Он должен приобрести его. Потом пойти в радиочастотный центр Роскомнадзора, там его зарегистрировать. Собственно, ему там присвоят номер, выведут его название, если у него название», — говорит начальник Невско-Ладожского отдела госморречнадзора Сергей Молчанов.

Отслеживать передвижение будут и по камерам, а определять название, номер, класс корабля и фиксировать нарушения с помощью нейросети. Такая система в тестовом режиме уже запущена в Москве. В Петербурге первые умные камеры могут появиться в центре города уже в этом навигационном сезоне.

 

По сравнению с прошлым годом количество прогулочных судов выросло на 30%, до 600 единиц. Лицензию пока оформила лишь половина компаний-перевозчиков.

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