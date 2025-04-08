Ученые возродили вымерших лютоволков из «Игры престолов»

Вид этих животных исчез 13 тысяч лет назад.

В США возродили лютоволков из «Игры престолов». Речь идет о древнем виде волков, вымершем 13 тысяч лет назад и получившем известность благодаря сериалу.

Как рассказали ученые, для воссоздания образа они взяли образцы с сохранившейся ДНК вымерших хищников и отредактированный геном серого волка. В результате эксперимента на свет появились трое волчат.

Им дали имена Ромул и Рем, в честь вскормленных волчицей основателей Рима, а также Кхалиси — в честь персонажа из «Игры престолов».

Подобный эксперимент — не первый в американской лаборатории: ранее исследователи создали шерстистую мышь, чтобы возродить мамонтов, вымерших четыре тысячи лет назад.