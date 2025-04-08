Сафронов хочет написать портрет Овечкина: «Я бы хотел, чтобы он позировал мне лично»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина

Никас Сафронов заявил о желании написать портрет Овечкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Художник назвал хоккеиста личностью мирового масштаба.

Народный художник РФ Никас Сафронов выразил желание написать портрет российского хоккеиста, капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В беседе с РИА Новости он признался, что давно хотел это сделать, поскольку всегда восхищался спортсменом.

«Я бы хотел, чтобы он позировал мне лично, чтобы он нашел время: или я приеду, или он будет в Москве. Вживую это всегда интереснее», — сказал художник.

По словам Сафронова, для начала он планирует сделать наброски и показать их хоккеисту.

«Если ему понравится, и он скажет, что это ближе и интереснее — и ракурс, и характер, — я напишу его в масле», — отметил художник.

Сафронов также назвал Овечкина личностью мирового масштаба.

Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля. Российский хоккеист побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Превзойти канадца никто не мог с 1994 года.

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