Представители Ирана и США встретятся в Омане
Темой переговоров станет ядерная программа исламской республики.
Фото, видео: Christian Ohde/ТАСС; 5-tv.ru
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Переговоры представителей США и Ирана пройдут в Омане в субботу. Темой беседы станет ядерная программа Исламской республики и возможное соглашение двух стран.
О предстоящих переговорах ранее также сообщал Дональд Трамп. Он подтвердил намерение прийти к договоренностям с Ираном, хотя на прошлой неделе пригрозил Исламской республике уничтожением, если та не свернет свою ядерную программу и не согласится на сделку.
По словам главы Белого дома, предполагаемое ядерное соглашение будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году. В Иране от прямых переговоров с США отказались, оставив лишь возможность непрямых контактов.
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