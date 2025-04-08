Клип Сергея Жукова и телеканалов НМГ за сутки набрал более пяти миллионов просмотров

Самые искренние пожелания российскому хоккеисту Александру Овечкину продолжают поступать со всех уголков земного шара.

Едва ли не самое яркое и эффектное шоу в честь лучшего снайпера НХЛ устроили в Дербенте. На гигантском водном экране показали клип, который был снят при поддержке телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ) на песню лидера коллектива «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

Песня Жукова звучала и во время тренировки на катке клуба «Вашингтон Кэпиталз». Клип, снятый при поддержке НМГ, оценили и пользователи соцсетей. В интернете ролик набрал уже почти шесть миллионов просмотров.

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 895 шайбу в карьере и, тем самым, обогнав канадского спортсмена Уэйна Гретцки, который удерживал предыдущий рекорд на протяжении четверти века.