Клип Сергея Жукова и телеканалов НМГ за сутки набрал более пяти миллионов просмотров
Во всем мире продолжают чествовать российского хоккеиста Александра Овечкина.
Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru
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Самые искренние пожелания российскому хоккеисту Александру Овечкину продолжают поступать со всех уголков земного шара.
Едва ли не самое яркое и эффектное шоу в честь лучшего снайпера НХЛ устроили в Дербенте. На гигантском водном экране показали клип, который был снят при поддержке телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ) на песню лидера коллектива «Руки Вверх!» Сергея Жукова.
Песня Жукова звучала и во время тренировки на катке клуба «Вашингтон Кэпиталз». Клип, снятый при поддержке НМГ, оценили и пользователи соцсетей. В интернете ролик набрал уже почти шесть миллионов просмотров.
Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 895 шайбу в карьере и, тем самым, обогнав канадского спортсмена Уэйна Гретцки, который удерживал предыдущий рекорд на протяжении четверти века.
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