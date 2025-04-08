Производство китайских кроссоверов Jetour T2 и Omoda C5 запустят в России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Автомобили будут собирать в Калининграде.

Выпуск кроссоверов Omoda C5 и Jetour T2 могут наладить в России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Сборка кроссоверов Jetour T2 и Omoda C5 будет налажена на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные базы Росстандарта.

Недавно две компании, которые входят в структуру «Автотор Холдинг», получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) сроком на один год. Данный документ необходим для начала массовых продаж на территории РФ и стран ЕАЭС.

При этом в сертификате автомобиля Omoda C5 дополнительно указана марка Onives. Возможно, машину российского производства выпустят на рынок под этим брендом. Такую торговую марку зарегистрировали в РФ в августе 2024 года.

До этого калининградский завод не договорился о контрактной сборке с компанией Changan. Причиной стал длительный срок договора. Предположительно, завод на данном этапе заинтересован в краткосрочных форматах сотрудничества, ведь ОТТС на C5 и T2 выдан на один год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, китайская компания Zeekr представила полностью электрический универсал модели 007 GT. Автомобиль поступит в продажу 15 апреля 2025 года.

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