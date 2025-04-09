❤ НМГ планирует покупку «Медиалогии»

Национальная Медиа Группа (НМГ) намерена приобрести «Медиалогию» — один из ведущих сервисов России мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в режиме реального времени. О планах холдинга рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Она отметила, что мониторинги «Медиалогии» стали неотъемлемой частью повседневной деятельности многих компаний на российском рынке.

Проводимый сервисом анализ помогает бизнесу лучше понимать свою аудиторию и, как следствие, повышать конкурентоспособность.

«Мы видим потенциал в дальнейшем развитии компании и планируем использовать наши совместные компетенции для расширения линейки продуктов в сфере управления информационными рисками и репутацией», — добавила Светлана Баланова.

НМГ — один из лидеров на рынке производства информационного и развлекательного контента. Создание решений по управлению репутацией и информационными рисками для внешнего рынка так и останется главной задачей «Медиалогии» после вхождения в холдинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НМГ объединяет все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения.