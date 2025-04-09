Тайна гибели «Титаника»: ученые раскрыли новые факты катастрофы

Какие полученные данные удивили экспертов?

Цифровое сканирование «Титаника» пролило свет на последние часы путешествия обреченного лайнера. Ученые создали точную 3D-модель затонувшего корабля. Для этого использовали свыше 700 тысяч фотоснимков, сделанных со всех ракурсов.

На месте крушения на глубине около трех тысяч восьмисот в кромешной темноте метров работали подводные роботы. Сканирование показывает новые детали крупным планом, включая повреждения, которые «Титаник» получил во время столкновения с айсбергом.

«На основе полученных данных, это большие данные, мы можем с большей степенью вероятностью сделать обоснованные суждения о характере гибели. Ну, например, уточнить, что было столкновение, скажем, не только с надводной частью айсберга, но и с подводной частью айсберга. Потому что те пробоины, которые были обнаружены, об этом свидетельствуют», — сказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков

Моделирование показывает, что удар пришелся по касательной, и на корпусе корабля образовалась целая серия пробоин. «Титаник» мог оставаться на плаву лишь в случае затопления четырех отсеков, однако отверстия образовались сразу в шести. Причем их размер не превышал лист бумаги формата A4.

«Что вызывает, конечно, большие вопросы, как так мог „Титаник“ утонуть, такое огромное судно могло утонуть от таких небольших на первый взгляд повреждений», — рассказывает руководитель проекта «Русская Подводно-Исследовательская Экспедиция» Роман Дунаев.

Однако все повреждения не удалось зафиксировать. Часть обломков находится под осадком на дне. И чтобы раскрыть все тайны гибели «Титаника», требуются революционные технологии.