Ученые создали 3D-модель затонувшего «Титаника»

Сенсационные подробности крушения знаменитого «Титаника» стали известны благодаря цифровой копии затонувшего лайнера. Ученые создали точную 3D-модель судна. Для этого специальные подводные роботы опускались на дно Северной Атлантики. Там было сделано более 700 тысяч снимков. Детальная съемка проливает свет на последние часы трагического путешествия — от момента столкновения с айсбергом до полного погружения судна. Новые данные еще раз подтвердили героизм экипажа. И особенно тех, кто оставался в машинном отделении. Уникальные кадры покажет корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Пустяковые вроде бы пробоины. Но ледяная вода, которая в них просочилась, сломила волю судна.

Ученые создали точную 3D-модель затонувшего судна. Для этого использовали более 700 тысяч фотоснимков. На месте крушения на глубине почти четыре тысячи метров в кромешной темноте работали роботы.

«Это первый раз, когда исследователи смогли увидеть весь „Титаник“ как одно целое. Там, на глубине, очень мутно, трудно что-то разглядеть», — пояснил Микон Хаксман, режиссер, оператор-постановщик.

Цифровое сканирование обломков показало — причиной затопления сразу шести отсеков стали небольшие пробоины не больше бумажного листа.

«По-моему „Титаник“ не потопляем был по четырем отсекам, то есть, если было бы заполнено четыре отсека, он не был бы, смог бы, вернее, оставаться на плаву. Но там шесть, по-моему, отсеков, шесть или семь отсеков были повреждены», — отмечает Роман Дунаев, руководитель проекта «Русская подводно-исследовательская экспедиция».

Кроме того, исследователи внимательно рассмотрели котельную. Выяснилось, что инженеры работали до последнего, чтобы поддерживать свет на тонущем судне. Зафиксировать все повреждения специалистам не удалось. Часть обломков находится под слоем ила. И чтобы раскрыть все тайны гибели «Титаника» необходимы революционные технологии.

«Соответственно, на основе полученных данных, это большие данные, мы можем с большей степенью вероятностью сделать обоснованные суждения о характере гибели. Ну, например, уточнить, что было столкновение, скажем, не только с надводной частью айсберга, но и с подводной частью айсберга. Потому что те пробоины, которые были обнаружены об этом свидетельствуют», — рассказал Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Еще одна деталь — иллюминатор. Его мог разбить айсберг. Пассажиры тогда не почувствовали ничего особенного.

«Был очень слабый удар… Я зашла в свою комнату, и один мужчина сказал: „Посмотрите, это айсберг…“ Мы собирали кусочки льда, и большинство из нас играли в снежки», — вспоминает Эдит Розенбаум, выжившая пассажирка «Титаника».

Анатолий Сагалевич был там — на дне морском, когда работал с режиссером Титаника Джеймсом Кэмероном. Погружения в пучину Атлантики тогда длились от 15 часов до целых суток.

«Ну, это, в общем, уже старая теория, так сказать, если бы он вот ударил прямо носом в этот айсберг и не выворачивал влево, то, возможно, он остался на плаву. По теории, рассчитывали все это дело и думали, что максимум могло пробить три отсека, и еще вообще был бы не потопляем», — говорит океанограф и испытатель глубоководных аппаратов Анатолий Сагалевич, Герой России.

Российские гидронавты протирали щеткой иллюминатор «Титаника». Спускались на наших аппаратах «Мир». А режиссер Джеймс Кэмерон, увековечивший судно, в 1990-х добивался такой же картинки, как получилась сейчас. В 1995-м он готов был заплатить за специальную камеру миллион долларов.

«Камера должна уметь выбирать цели и ориентироваться в пространстве», — говорил ранее Кэмерон.

Цифровое сканирование, вроде бы рисует трагическую картину гибели самого знаменитого лайнера. Однако новыми красками, которые зрители увидели на сером дне, где погребена знаменитость, в первую очередь, написаны перспективы новых исследований.

«Экспедиция показывает: люди готовы рисковать многим, чтобы исследовать эти обломки на дне океана. Они буквально готовы рисковать своими жизнями», — подчеркивает профессор океанографии Брэд Де Янг, исполнительный директор тихоокеанского узла Канадской интегрированной системы наблюдений за океаном CIOOS.

Чем ярче и четче кадр, тем интереснее выводы документалистов. Однако и они не до конца пролили свет на тайну гибели «Титаника». Впрочем, и технологии не стоят на месте.