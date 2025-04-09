Суд признал общими долги Елены Блиновской и ее мужа

Суд признал блогера Елену Блиновскую и ее супруга — предпринимателя Алексея Блиновского совместными должниками. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно постановлению Арбитражного суда Москвы, супруги Блиновские несут совместные обязательства перед банком. Их задолженность составляет 168 миллионов рублей.

Кроме того, у Елены и Алексея есть общие долги и перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ведомству они обязаны вернуть почти 1,2 миллиарда рублей.

В мае прошлого года блогер была признана банкротом, очередное заседание по этому вопросу состоится в следующем месяце.

Кроме того, в суд поступил запрос о признании недействительности перевода Алексея Блиновского своему отцу в размере 8,9 миллиона рублей с назначением платежа: «Материальная помощь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Блиновской ответила на слухи об отправке блогера на СВО. В ряде СМИ появилась информация о том, что «Королева марафонов» заключила контракт с Министерством обороны.