Поедет к мужу? Адвокат Блиновской ответила на слухи об отправке блогера на СВО

«Королеве марафонов» могут дать три недели на подготовку к военному делу.

Блогер Елена Блиновская не отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила эксклюзивно 5-tv.ru адвокат Наталья Сальникова.

В ответ на слухи о том, что Блиновская заключит контракт с Минобороны, чтобы избежать лишения свободы, адвокат ответила лаконично.

«Ну, конечно, нет. Нет», — ответила она.

Информационная служба Блокнот 1 апреля сообщила о том, что блогер и создательница марафонов Елена Блиновская якобы собиралась подписать контракт с Министерством обороны, чтобы попасть на фронт. Вопрос с ее возможным отправлением на СВО стал обсуждаемым после того, как в марте 2025 года она была приговорена к пяти годам колонии, штрафу в один миллион рублей и лишению права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

По словам инсайдеров, она также планировала пройти обучение в течение трех недель, так как не имеет военной подготовки. Отмечалось, что Блиновская могла бы заняться сборкой БПЛА или логистикой для фронтовых подразделений, одновременно выполняя свою миссию на передовой и, возможно, воссоединившись с мужем, Алексеем Блиновским, который уже год находится в зоне спецоперации.

Тем временем семья Блиновской, в том числе несовершеннолетние дети, остаются в Ярославле. На момент ареста родители блогера были признаны банкротами, их имущество арестовано и передано государству.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию через границу с Белоруссией. Первоначально она находилась под домашним арестом, однако в декабре того же года устроила вечеринку, на которую пригласила свою подругу, являющуюся свидетелем по делу. Этот шаг привел к обвинению в нарушении условий ареста, и Блиновская была отправлена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Блиновская обжаловала свой приговор.