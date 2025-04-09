«Повальная коррупция»: на Украине завышают число боевиков

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Командование боевиков ВСУ признает факт коррупции

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Также с Незалежной приходят сообщения о наступлении армии России.

Американские средства массовой информации, например CNN, утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление по всей линии фронта.

Этим, как утверждает издание, Москва бросает вызов Вашингтону. При этом CNN ссылается на некие сведения из источников в Киеве. В том числе на украинского главкома Александра Сырского. Тот заявил, что «неделю наблюдает почти двукратное увеличение количества наступательных действий российских сил на всех основных направлениях».

Отчитавшись о неком «прогрессе в перевооружении ВСУ», Сырский внезапно сообщает о проблемах с мобилизацией. И заодно признает главную проблему Киева: повальную коррупцию среди командиров. Те завышают число бойцов на переднем крае, чтобы получить на них выплаты.

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