США не рассматривают сделку по покупке TikTok

США прекратили рассмотрение сделки о покупке приложения TikTok из-за напряженных отношений с Китаем. Об этом заявил журналист Fox News Чарльз Гаспарино.

«Из-за Китая сделки с TikTok не будет», — с такими словами он выступил в прямом эфире, ссылаясь на Белый дом.

По мнению журналиста, покупку китайского приложения американские власти в ближайшее время обсуждать не планируют. Есть вероятность, что эта тема навсегда закрыта. Главным аргументом Гаспарино стала торговая война с Китаем, к которой идут Соединенные Штаты.

До этого, 4 апреля, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о продлении работы TikTok на территории США в течение последующих 75 дней. Глава государства предположил, что ослабление пошлин в отношении китайских товаров станет возможным, если сделка по приложению TikTok пройдет успешно.

Ранее, писал 5-tv.ru, компания TikTok сообщила о восстановлении обслуживания пользователей из США.