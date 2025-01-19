Компания TikTok сообщила о восстановлении обслуживания пользователей из США

Платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok, созданная в КНР, снова доступна пользователям из США. Восстановление работы платформы последовало за заявлением избранного президента Штатов Дональда Трампа — в ответ на принятый закон о запрете соцсети он пообещал дать отсрочку. Об этом представители компании сообщили на официальной странице в X.

«TikTok находится в процессе восстановления обслуживания. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, предоставляя TikTok более чем 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем семи миллионам малых предприятий», — сказано в публикации.

Кроме того, руководство сервиса поблагодарило Трампа за инициативу разрешить TikTok вести трансляцию его инаугурации 20 января. По данным журналистов телеканала NBC News, во время первого президентского срока политик выступал за запрет платформы, но в этом году в ходе предвыборной кампании поддержал ее.

Ранее в этот день стало известно, что соцсеть недоступна для американцев, она также пропала из магазинов приложений App Store и Google Play. В уведомлениях сервис предупреждал о принятии действующим лидером Джо Байденом соответствующего закона. Основанием стали опасения Белого дома, что власти КНР могут следить за гражданами США через TikTok.

Дональд Трамп вскоре опубликовал в Truth Social призыв оставить приложение доступным и пообещал после инаугурации заморозить закон новым указом. Этот указ, по его словам, также может включать продажу 50% компании новому владельцу.

Ранее, писал 5-tv.ru, культовый американский музыкант Боб Дилан зарегистрировался в TikTok и разместил два ролика.