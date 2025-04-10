Засада в кустах: как лучше всего защититься от клещей

Биолог Алексеев: средство от клещей нельзя наносить на кожу
Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чаще всего этих паукообразных можно встретить в тени и у воды.
Пик активности клещей в этом сезоне сдвинулся на месяц из-за бесснежной зимы. Как предотвратить укус опасного насекомого, в беседе с aif.ru рассказал кандидат биологических наук Михаил Алексеев.
Защита дачного участка
Часто в качестве места обитания клещи выбирают высокую траву, поэтому для сокращения вероятности их распространения по дачному участку важно регулярно косить газон, а также утилизировать сухие листья с ветками, уменьшать теневые пространства и бороться с грызунами.
Эксперт также советует сделать гравийные дорожки с насыпью из песка или опилок на участке, чтобы отрезать путь паразитам из леса.
В то же время отпугивающие клещей растения — лаванда и полынь — мало эффективны. Не спасут ситуацию и кормушки для птиц, которые якобы должны съедать клещей.
Памятка для прогулок по лесу
Планируя отдых на природе, важно помнить об основных правилах безопасности.
Прогуливаться следует по центу тропы, не заходя в траву и кустарники. Сидение на земле может представлять опасность.
Не нужно стремиться к тени и влаге, поскольку такие места также привлекают и клещей.
Одежду для похода желательно выбирать светлую и плотную. Рубашку нужно заправлять в брюки, а те в свою очередь в носки. Длинные волосы важно максимально спрятать под головной убор.
Специалист рекомендовал обрабатывать одежду специальными средствами, и напомнил, что на кожу их наносить нельзя.
При выборе спрея предпочтение лучше отдать акарицидным и инсектоакарицидно-репеллентным. Спустя пять минут нахождения на ткани, обработанной этими средствами, клещ падает. Действия сохраняется до пяти дней.
Алексеев добавил, что эфирные масла обладают меньшей эффективностью, так как быстро испаряются и могут вызывать аллергическую реакцию.
Искать паразитов на одежде специалист посоветовал с периодичностью в 15-20 минут, а придя домой, нужно осмотреть всю поверхность тела.
Лучше не заходить в помещение в верхней одежде из леса, а также не заносить в дом полевые цветы.
Действия при обнаружении клеща
Если насекомое не успело присосаться, его нужно снять с одежды. Паразита можно раздавить камнем, но пальцем трогать не стоит.
При нахождении клеща на коже следует срочно обратиться к врачу. Если посещение больницы невозможно, то нужно аккуратно снять клеща и доставить его живым в лабораторию на анализ, чтобы выявить возможный возбудитель инфекции.
Ранее 5-tv.ru писал, как матрас становится рассадником клопов и пылевых клещей.
Читайте также
63%
Нашли ошибку?