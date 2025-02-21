Тоже есть срок годности: как матрас становится рассадником клопов и пылевых клещей

В Санкт-Петербурге семья купила для малыша новую кроватку, матрас и постельное белье. Казалось, новые вещи — гарант стерильности, которая так важна для ребенка и ради которой стоит потратиться. Но, спустя пару недель, на его теле появились укусы клопов.

Всегда ли вещи из магазина абсолютно чисты? Как новый матрас может стать рассадником клопов? Кто еще может завестись в постели? И как выбрать удобное и безопасное изделие для сна? На эти вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Кто живет в постельных принадлежностях

В постельных принадлежностях могут завестись не только паразиты. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе воспитанников детского сада укладывали спать на матрасы с плесенью. О грибке СМИ рассказал сотрудник химчистки, куда дошкольное образовательное учреждение сдавало постельные принадлежности.

Но куда более распространенная история произошла с Натальей Забояркиной на отдыхе в Турции. Проснувшись утром, девушка обнаружила на теле красные зудящие пятна. Первая мысль — аллергия.

«Я думала, ну, может быть, на продукты питания, может быть, на крем для загара, может быть, что-то в воде», — поделилась девушка.

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Но лечение не помогало, с каждым днем девушке становилось все хуже.

«Отдых, конечно, был испорчен. И я фотографии частей тела с этими укусами отправляла своим знакомым, самым разным. И одна из моих подруг, которая имеет медицинское образование, сказала, что это не аллергия. Это очень похоже на укусы насекомых, скорее всего, клопов», — рассказала Забояркина.

Перевернув свою постель, Наталья обнаружила мертвых насекомых. По возвращении в Москву девушка довольно быстро пошла на поправку.

При проверке одного из столичных отелей также обнаружились следы пребывания вредителей. Дезинфектор Алексей Комаренков изучил постельные принадлежности номера гостиницы.

«Видно, что пользовались матрасом, что он прям уже устал», — заметил специалист.

Обнаружено и свидетельство того, что клопы — частые гости в недорогих отелях.

«Вот мы видим чешуйку, хитиновый слой от постельного клопа. Это не сам клоп, когда клоп перерождается в новую фазу, он сбрасывает свой хитиновый слой. И вот так вот выглядит эта чешуйка», — пояснил Комаренков.

Живых паразитов эксперту обнаружить не удалось — с клопами руководство гостиницы пыталось бороться и вполне успешно.

Где заводятся паразиты

Клопы, пылевые клещи, прочие вредители. Как они заводятся там, где мы предпочитаем отдыхать?

«Живут они повсеместно, в любых средах от почвы, некоторые в воде обитают даже. Ну и, соответственно, в нашем жилище также живут многие виды, невидимые человеку часто, но, тем не менее, присутствующие даже в больших количествах», — рассказал сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

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Пыль, шерсть домашних животных и влажность — идеальная среда для размножения паразитов.

«К нам обращаются пациенты с двумя проблемами, которые возникают при контакте с определенными постельными принадлежностями, матрасами, обычно диванами, диванными подушками. Первая группа пациентов — это пациенты с аллергическим заболеванием, с аллергией на домашнюю пыль, клещей домашней пыли», — поделилась аллерголог-иммунолог ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Виктория Меркулова.

Аллергию вызывают частицы панцирей домашних пылевых клещей. А укусы клопов могут довести человека вплоть до анафилактического шока.

«Как правило, постельные клопы питаются кровью человека, домашних животных, ну и птиц, других млекопитающих, они являются кровососами-переносчиками возбудителей каких-либо болезней», — пояснил сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

А это уже серьезный повод для беспокойства, уверяют специалисты.

«Чтобы вы понимали, клопы — это переносчики всяких инфекционных заболеваний. Гепатита Б, сибирской язвы и кожный тиф», — сказал специалист по дезинфекции Юрий Морозов.

Передаются ли эти заболевания от клопа человеку, неизвестно. Подобные случаи в медицинских пособиях не описаны. Как бы то ни было, укусы насекомых не безвредны.

Можно ли самостоятельно вывести паразитов

Вывести самостоятельно постельных клопов — задача не из простых.

«Следует осматривать места, особенно после возвращения из разных поездок. Прежде всего, осмотреть свой багаж, свои вещи. Те вещи, которые вызывают подозрение, например, на заселение клопами, можно постирать просто при температуре выше 60 градусов», — пояснил сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

После чего тщательно прогладить или сдать в химчистку. Главное — сделать это сразу же, как только появились подозрения. Когда паразиты расплодятся, с гардеробом и постельным бельем можно будет попрощаться.

Есть и другой способ дезинфекции.

«Для того чтобы избавиться от клещей пылевых или от клопов постельных, можно использовать обычный бытовой пароочиститель. Они обычно до 120 градусов разогреваются. Нам хватит и 60», — отметил дезинфектор Комаренков.

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Но лучше не экспериментировать самостоятельно, а позвать на помощь специалистов.

«Дезинфектор сам принимает решение, какой препарат выбрать, в основном, из анамнеза квартиры, то есть он проводит опрос жильца, узнает, чем травили до него, что вообще применялось в этой квартире, и принимает решение на основе своего опыта», — добавил Комаренков.

Но что точно не получится вытравить, так это плесень.

«Касательно текстильных изделий, скорее всего, необходимо будет избавляться от этого изделия, которое поражено плесенью, потому что, как правило, даже если мы убьем ее на поверхности матраса, плесень может прорасти вглубь, там мы ее никак не сможем уничтожить», — сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Алексей Серов.

Главным способом борьбы с пылевым клещом эксперты называют регулярную влажную уборку и проветривание помещений. Но и эти способы не гарантируют, что вредитель вновь не появится. Можно ли все-таки его избежать?

«Современные матрасы, чтобы там развилась большая популяция клещей, должны находиться во влажной и теплой среде. То есть это должно быть помещение с развитием плесени на стенах, высокой температурой», — рассказала аллерголог-иммунолог Меркулова.

Как выбрать качественный матрас

Что из себя представляет конструкция матраса? Современные в основном делятся на два вида: ортопедические и анатомические.

Также существуют три степени жесткости:

мягкие — с латексом или пеной мемори;

средне-жесткие — обычно в них матрасах чередуются несколько слоев, например, латекса и кокосовых плит;

жесткие — в них изделиях используется комбинация усиленных пружин с прослойкой наполнителя природного происхождения (койры, сизаля, льняных волокон).

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Выбор подходящего матраса — вопрос индивидуальный. Все зависит от совокупности факторов.

«Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, конкретно связанного с поясничным, грудным, шейно-грудным отделом, рекомендовано выбирать матрас на более жесткой основе», — объяснил травматолог-ортопед ФГБУ ОБП Управления делами президента РФ Алексей Чепрасов.

Именно такие, средне-жесткие или жесткие, рекомендуют выбирать ортопеды, если не болят суставы и позвоночник.

«Пожилым людям не стоит спать на слишком жестких матрасах. Это может привести к боли в области позвоночника и нарушению кровообращения. А людям, страдающим от боли в пояснице, врачи советуют спать на мягком матрасе», — добавила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Как защитить кровать от пылевых клещей

Чтобы не пришлось разбираться с неприятными последствиями, лучше регулярно проводить меры по предотвращению появления пылевых клещей.

«Нужно часто влажные уборки делать, потому что клещи, помимо того, что они живут в кровати, в постели, находятся также в пыли на полу, но в меньшем количестве», — рассказал сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Кстати, качественный наматрасник — тоже хороший способ продлить срок службы постельной принадлежности. А для защиты от клопов подойдет другой вариант.

«Можно использовать различные масла эфирные, эвкалипта, масло нима, цитронеллы, любые цитрусовые тоже можно использовать, они отлично отпугивают насекомых», — посоветовал дезинфектор Комаренков.

Если же на коже вы обнаружили сыпь, необходимо оперативно записаться на прием к дерматологу.

«Первое, это больше не спать на этом матрасе. То есть матрас сменить нужно обязательно. Лучше поменять помещение. Это оптимальный вариант. Уйти из этого помещения. Через несколько дней укусы пройдут», — посоветовала аллерголог-иммунолог Меркулова.

И, конечно, стараться соблюдать регламент. Ведь у матрасов тоже есть срок годности.