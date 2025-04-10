Количество мест в школах искусств Москвы увеличили

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Количество мест в школах искусств Москвы увеличили в полтора раза

Количество вакантных мест в школах искусств Москвы увеличили

Фото: mos.ru

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В учреждениях начинается приемная кампания.

В этом году количество вакантных мест в школах искусств Москвы было увеличено в полтора раза — в настоящее время начинается приемная компания. Об этом сообщил портал mos.ru.

«По запросам родителей мы увеличиваем количество мест… на предпрофессиональные программы и рассматриваем эти заявления в приоритетном порядке», — рассказал Алексей Фурсин.

А 12 и 13 апреля 2025 года в столичных школах искусств состоится акция «Выходные открытых дверей». Мероприятие пройдет впервые. На этих встречах, родителям и детям расскажут о главных направлениях обучения в школах искусств столицы, программах, раскроют детали работы приемных комиссий.

В Москве для занятия творчеством открыто свыше 150 учреждений, в которых занимается более 100 тысяч учеников.

Ранее 5-tv.ru публиковал даты последних звонков и выпускных в 2025 году. В рамках программы мероприятий будет церемония поднятия флага, исполнение гимна РФ, выступление родителей и чествование представителей многопоколенных и многодетных семей.

Кроме того, в Минпросвещения РФ призвали регионы обеспечить доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

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Количество мест в школах искусств Москвы увеличили

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