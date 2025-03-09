Прощай школьная пора: названы даты последних звонков и выпускных в 2025 году

В рамках мероприятий проведут церемонию поднятия флага и исполнения гимна.

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на Минпросвещения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие рекомендации были даны всем субъектам страны. Также в рамках программы школьных выпускных будет церемония поднятия флага, исполнение гимна РФ, выступление родителей и чествование представителей многопоколенных и многодетных семей.

Кроме того, в ведомстве призвали регионы обеспечить доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 2025 года правительство запустило национальный проект «Молодежь и дети» для развития сферы образования. Программа помогает создать условия для реализации потенциала молодого поколения.

Вместе с тем Кравцов пожелал всем выпускникам интересных последних звонков и успехов в дальнейшем обучении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в московских детских школах искусств пройдут «Уроки со звездой». Этой весной планируется провести более десяти уроков, мастер-классов, лекций и экскурсий.