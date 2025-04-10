Состоялась премьера фильма «Июньская полынь»

Премьерный показ художественно-документальной картины «Июньская полынь» состоялся в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Это пронзительная и глубоко трогательная история, в основу которой легла судьба ветерана Великой Отечественной войны Виктора Георгиевича Гладышева — ребенка, пережившего ужасные события в немецком тылу. Семья Гладышевых прошла через страшные испытания тех лет: оккупацию, плен, голод, но не потеряла чести и достоинства.

«Я благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы увидите тяжелые дни, которые пережила наша Россия», — рассказал Владимир Гладышев.

На сцене перед полным залом зрителей фильм представили режиссер картины Юлия Бочарова, продюсер Илья Аксенов, журналист и писатель Наталья Сухинина, главный актер Николай Аксенов, рассказчик-актриса Варвара Бочарова и вся съемочная группа фильма.

Съемки картины проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни и Переславле-Залесском. Предпремьерный показ прошел 5 апреля. Фильм выходит в широкий прокат 10 апреля.