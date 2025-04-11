«До сих пор не могу поверить»: Овечкин назвал свою 895-ю шайбу важнейшим событием в жизни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Александр Овечкин назвал свою 895-ю шайбу важнейшим событием в жизни

Александр Овечкин назвал свой последний рекордный гол важнейшим событием в жизни

Фото: Adam Hunger/AP/TASS

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Он признался, что никогда не думал, что рекорд Гретцки возможно побить.

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свой решающий гол, который позволил ему побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, самым важным моментом в жизни. В эфире американского утреннего шоу российский хоккеист признался, что это событие стало триумфальным не только для него, но и для его семьи, команды и всех болельщиков.

По словам спортсмена, никто никогда не мог и подумать, что рекорд Гретцки когда-либо будет побит. Он выразил свою бесконечную благодарность всем, кто поддерживал его, а также рассказал о своем отношении к предыдущему обладателю рекорда.

«Знаете, он (Уэйн Гретцки. — Прим. ред.) великий. Он был лучшим игроком в истории хоккея, и получить от него поддержку — это колоссально. Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, конечно, побить его рекорд. Он был там, когда я это сделал. Его семья была там. Это самый важный момент в моей жизни, конечно. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит, но да, это невероятное чувство», — признался Овечкин.

Он также напомнил, что запустил благотворительную компанию «Великая погоня за победой над раком», все деньги от которой будут направлены на лечение онкологии. Более того, Александр пообещал до самого конца карьеры отправлять деньги в благотворительные фонды за каждый забитый гол.

Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля. Овечкин побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Превзойти канадца никто не мог с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами.

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«До сих пор не могу поверить»: Овечкин назвал свою 895-ю шайбу важнейшим событием в жизни

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