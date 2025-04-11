Спор из-за птичьего помета: на жительницу Петербурга подали в суд за кормление голубей

Внешний вид здания, где сердобольная женщина организовала пернатым столовую, изменился так, что соседям пришлось заказывать ремонт.

Суд Петербурга завершил рассмотрение одного из самых необычных дел в своей истории. Обвиняемая жительница Северной столицы, которая ежедневно в течение нескольких десятилетий кормила голубей на подоконнике своей квартиры. Вроде бы ничего страшного, но за эти годы птицы так изменили внешний вид здания, что пришлось заказывать ремонт. И это не учитывая сотни жалоб соседей. Какое решение принял суд, выяснила корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Окно нараспашку, подоконник усыпан зерном — у голубей обед.

«Она накормит голубей, и потом они все сытые, довольные садятся вот здесь, как в театре. Я один раз посчитала, их 50 штук! Запах ужасный», — говорит жительница Санкт-Петербурга Ана Василихина.

Птичьим пометом испачканы стекла и фасады, забиты воздуховоды и кондиционеры. Но какой в этом толк, если сердобольная петербурженка продолжает кормить голубей, невзирая на жалобы и судебные тяжбы. За порчу общего имущества с Елены Родионовой хотят взыскать 170 тысяч рублей.

«Ну почему пенсионеры и мамочки должны платить за эту тетю, которая просто развлекается здесь? Она во главу угла поставила свою любовь к этим птичкам. Пожалуйста, вот у нас там сквер! Там и корми», — говорит председатель ТСЖ Надежда Русакова.

За птичьей трапезой наблюдает сам Александр Пушкин. Правда, в весьма непрезентабельном виде. Скульптуру мыли совсем недавно, но она снова в едком помете.

«Гуано содержит мочевую кислоту, а она, подобно своему воздействию, как все кислоты, постепенно может разъедать поверхности и бронзовую, и каменную», — говорит заведующая сектором мониторинга за состоянием памятников государственного музея городской скульптуры Вера Мануртдинова.

В Ивановской области, в городе Шуя, власти отчаялись бороться за чистоту хотя бы центральной улицы и запретили кормить голубей. Но жителям до этого нет никакого дела.

«С внуками с маленькими кормили, дети очень радуются, им нравится. И другие так делают. Грязь есть, но ее нужно просто убирать», — говорит жительница города Шуи Елена.

В Магадане пошли еще дальше. Любителей кормить птиц пытались штрафовать. Однако инициатива провалилась.

«Зоозащитники оказались очень активными, бомбили в социальных сетях. В конце концов прокуратура начала реагировать, что уберите эти таблички», — говорит бывший мэр Магадана Юрий Гришан.

Закон действительно не запрещает кормить голубей, но по санитарным нормам — как минимум в 50 метрах от жилых домов. Именно этот аргумент приводят в суде петербуржцы. Соседка уступать не собирается. На контакт не идет, на заседания не является.

«Есть судебное решение, когда люди кормили голубей над мировым судом. Когда на головы судьям все это полетело, они нашли замечательно законодательную базу и взыскали ущерб», — говорит юрист Ольга Захарова.

Пока идет судебный спор, жильцы этого дома пытаются хоть как-то оградить себя от неприятных сюрпризов. Чтобы бороться с голубями, жители установили на карнизах противоприсадочные шипы, приклеили компакт-диски и новогоднюю мишуру. Но птицам это не помеха — они летят к своей кормушке как по расписанию.