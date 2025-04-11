Спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Россию

Специальный посланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф летит в РФ. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на инсайдера.

Он уже сегодня, 11 апреля, может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, уточняют журналисты.

Ранее в начале апреля Уиткофф участвовал в переговорах с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, об этом писал 5-tv.ru. При этом, вопросы, которые были подняты на встрече спецпредставителя РФ и спецпосланника президента США, не разглашались.

Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что в ходе визита в США ему удалось достичь прогресса по договоренности о прекращении огня на Украине. С представителями администрации Трампа Дмитриев также обсуждал сотрудничество по Арктике и редкоземельным элементам. Глава РФПИ подчеркнул, что для решения всех разногласий по конфликту на Украине потребуется еще ряд встреч России и США.

Кирилл Дмитриев — первый представитель правительства РФ, который посетил США с официальным визитом после начала специальной военной операции в 2022 году.