Спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Россию

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 49 0

Он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже сегодня.

Спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Россию для встречи с президентом Путиным

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP

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Специальный посланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф летит в РФ. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на инсайдера.

Он уже сегодня, 11 апреля, может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, уточняют журналисты.

Ранее в начале апреля Уиткофф участвовал в переговорах с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, об этом писал 5-tv.ru. При этом, вопросы, которые были подняты на встрече спецпредставителя РФ и спецпосланника президента США, не разглашались.

Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что в ходе визита в США ему удалось достичь прогресса по договоренности о прекращении огня на Украине. С представителями администрации Трампа Дмитриев также обсуждал сотрудничество по Арктике и редкоземельным элементам. Глава РФПИ подчеркнул, что для решения всех разногласий по конфликту на Украине потребуется еще ряд встреч России и США.

Кирилл Дмитриев — первый представитель правительства РФ, который посетил США с официальным визитом после начала специальной военной операции в 2022 году.

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