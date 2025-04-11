Красные гвоздики и венки: в Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 604 0

В Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Музыканта похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Исаев. — Прим. ред.) проходит в Москве. Видео с места событий делится корреспондент 5-tv.ru.

Проводить музыканта в последний путь пришли родные, близкие и поклонники. В данный момент проходит отпевание Техника, фанаты стоят и ждут у входа в церковь. Многие принесли цветы и венки на церемонию прощания с артистом.

Известно, что Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, Московской области. Церемония похорон ожидается сегодня. Сын рэпера отказался ехать на кладбище, о чем сообщила бывшая жена исполнителя и мама мальчика Ева Карицкая.

По ее словам, такое решение мальчик принял самостоятельно. Экс-супруга музыканта пояснила, что ей самой больно переживать трагичное событие, поэтому она не представляет, как с такой поездкой справился бы школьник.

В марте Паша Техник оказался в больнице Таиланда, где изначально его положили под капельницу, но после ухудшения состояния здоровья медработники подключили исполнителя к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вернуться в Россию рэпер не мог, поскольку положение было критическое. Местные врачи пытались спасти Техника, но 4 апреля он ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Долгое время рэпер употреблял запрещенные вещества, а в 2022 году артист впадал в кому от передозировки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что близкие Паши Техника за два дня до смерти рэпера вызывали к нему в палату священника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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