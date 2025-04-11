В рамках беседы с журналистом бывший американский госсекретарь раскрыл, кто на самом деле был инициатором договора об украинских ресурсах.

Украинский лидер Владимир Зеленский сам предложил Соединенным штатам обменять военную помощь на редкоземельные металлы государства. Об этом в ходе очередного брифинга рассказал журналистам экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. Один из обозревателей спросил демократа, считает ли он справедливой эту сделку.

Политик объяснил, что предложение поступило не от президента США Дональда Трампа, потому и о какой-либо нечестности в этом деле вопрос не стоит.

В конечном итоге глава киевского режима сорвал «самую простую сделку» из-за скандала, учиненного в Белом доме 28 февраля. Десять минут разговора на повышенных тонах обернулись срывом договоренностей, позором и изгнанием Зеленского из администрации американского лидера. В итоге подписание соглашения об ископаемых ресурсах между США и Украиной отложено на неопределенный срок.

Спустя месяц украинская сторона получила пересмотренный американский вариант соглашения с более жесткими условиями. Согласно им, Украина должна будет возместить финансовую помощь на сумму около 120 миллиардов долларов, а контроль над создаваемым инвестиционным фондом восстановления полностью перейдет к США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина не готова к переговорам со Штатами и еще не сформировала группу для обсуждения ресурсной сделки.