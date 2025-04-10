Киев не сформировал группу для обсуждения ресурсной сделки с США

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На Украине заговорили о необходимости учитывать интересы Европы.

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания «Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе» заявил, что страна не готова к переговорам с Америкой и до сих пор не сформировала группу для обсуждения ресурсной сделки.

Речь, судя по всему, о кабальных условиях, которые фактически превращают Украину в американский бизнес-полигон.

О том, что и сам Зеленский затягивает подписание договора, заговорили в Верховной Раде. Там удивлены откровениям главы режима о визите министра финансов США Скотта Бессента. Тот якобы требовал немедленного заключения соглашения, кричал, и даже стучал по столу, а глава режима оскорбился, что к Украине относятся, как к третьесортному государству.

Это все больше напоминает попытку усидеть на двух стульях сразу, ведь сделка по ископаемым стала почвой для раздора между Штатами и Европой, которая тоже претендует на свою долю.

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