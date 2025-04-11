Дмитрий Патрушев провел встречу по вопросам проведения сезонных полевых работ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Ростовскую область провел совещание по вопросам проведения в России сезонных полевых работ. На встрече обсуждалось обеспечение отечественных аграриев финансовыми ресурсами и средствами производства, а также обозначались планы на грядущий сезон.

«В 2025 году общая посевная площадь по прогнозу должна составить порядка 84 миллионов гектаров, это примерно на миллион гектаров больше, чем фактически было в прошлом году. Проведенная в апреле оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находятся в нормальном состоянии. Это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года. Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая», — поручил Патрушев.

Он также отметил, что в 2025 году необходимо уделить внимание увеличению посевов масличных культур. Более того, вице-премьер с положительной точки зрения оценил тот факт, что на сегодняшний день в полях уже работают аграрии 42 субъектов Российской Федерации, а подкормка озимых культур и засеивание яровыми идут опережающими темпами.

Патрушев велел руководству регионов проконтролировать процессы обеспечения и поддержки аграриев со стороны государства — по его словам, из бюджета страны в 2025 году на эти цели было выделено более 40 миллиардов рублей. Помимо этого, в скором времени правительством будет направлено еще 4 миллиарда рублей на развитие «Росагролизинга», что поможет увеличить поставки самоходной техники.

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