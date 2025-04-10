«Нужно заранее все объяснять людям»: Путин обсудил с Мутко ипотечное кредитование

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Путин обсудил с Мутко ипотечное кредитование

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Чиновник, в свою очередь, отчитался о значительном росте активов АО «ДОМ. РФ».

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с генеральным директором финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ. РФ» Виталием Мутко. В ходе беседы российский лидер призвал чиновника более ответственно подходить к работе с клиентами и доступнее объяснять россиянам особенности ипотечного кредитования.

«Нужно с потребителями тоже работать, заранее все объяснять», — посоветовал Путин.

В свою очередь Мутко отчитался президенту, что активы компании за последние пять лет увеличились в пять раз.

«Я хотел бы вам доложить, что, конечно, мы за эти годы, вот за 5 лет, компания выросла в 5 раз по активам. Сегодня активы компании 5,5 триллионов рублей. Было, вы помните, 900 миллиардов. Сейчас это 4,5 триллиона — они работают в рынок. Банк, который отдал нам российский капитал, вырос в 12 раз. 3,5 триллиона в рынке у него денег работает, он третий банк по проектному финансированию, он третий банк по ипотечному кредитованию, второй банк по туризму. То есть мы классическая большая организация. Мы за все эти годы все время платим налоги, платим дивиденды», — подытожил гендиректор «ДОМ. РФ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив.

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