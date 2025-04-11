«Мы настроены»: Эрдоган высказался об отношениях Турции и России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Турция настроена на дальнейшее всестороннее развитие отношений с Россией

Турция нацелена на продвижение отношений с Россией

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Глава республики также высказался об урегулировании конфликта на Украине.

Турция настроена на дальнее развитие отношений с Россией. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Антальского дипломатического форума (ADF2025).

«Мы — страна, которая во внешней политике руководствуется принципами, а не скрытыми намерениями. У нас всесторонне развиваются отношения с Россией. Мы настроены на их дальнейшее развитие», — сказал он.

Президент Турции отметил, что поддерживает тесные контакты с российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что для Турции приоритетной задачей является скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем мирного соглашения. Для этих целей республика предприняла множество шагов. К примеру, обмен пленными в рамках переговоров, которые прошли в 2022 году в Стамбуле между Россией и Незалежной.

Глава Турции также выразил надежду, что удастся сохранить активную позицию, которой до сих пор придерживается страна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Стамбуле завершились переговоры России и США.

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