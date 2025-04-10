Переговоры России и США завершились в Стамбуле

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 22 0

Стороны обсуждали работу дипломатических миссий.

Переговоры России и США завершились в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами завершились в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Игорь Балдин с места событий.

Известно, что встреча двух делегаций длилась около пяти часов. Стороны обсуждали работу дипломатических миссий.

Россию представлял наш новый посол в США Александр Дарчиев, Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Общий язык найти им несложно: во-первых, дипломаты уже встречались в феврале, есть конкретные наработки; во-вторых — Дарчиев прекрасно говорит по-английски, а Коултер — по-русски.

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
86.09
0.63 95.09
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Ядовитая и смертоносная: у берегов Мальты замечена 50-метровая сифонофора
16:01
Умершего в Болгарии актера Владимира Алферова не могут похоронить почти месяц
16:00
Состоялась премьера фильма «Июньская полынь»
15:54
Киев не сформировал группу для обсуждения ресурсной сделки с США
15:45
Переговоры России и США завершились в Стамбуле
15:41
Осторожно, объектив! Как заклеивание камеры на смартфоне может спасти от мошенников

Сейчас читают

«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение
Киркоров вспомнил, как Анна Герман помогла ему впервые выйти на сцену: «Терять было нечего»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп