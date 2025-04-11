Все проспал: незадачливый рыбак получит в подарок альбом со снимками ледокола

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«Атомфлот» подарит рыбаку альбом с фотографиями атомохода, который тот проспал

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина не вышел из палатки, даже когда многотонный атомоход прошел в нескольких метрах от нее.

Эта история войдет в разряд самых невероятных рыбацких баек. На Енисее любитель корюшки проспал атомоход. Сон был настолько крепким и, видимо, интересным, что мужчину не смогли разбудить ни хохот его друзей, которые подшучивали над ним, сидя в машине.

Ни треск льда, который раскалывал надвигающийся гигант. К слову, это был самый большой и мощный ледокол в мире. Корабль «Арктика» прошел всего в нескольких метрах от палатки.

Сжалившись над рыбаком, «Атомфлот» решил хоть как-то его утешить. Компания готова подарить ему фотоальбом со снимками атомохода, который он пропустил.

«У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложил атомный ледокол», — написали представители предприятия в соцсети, намекая на то, что уж в следующий раз пропустить такое событие никак нельзя.

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