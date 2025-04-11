Песков сообщил о возможности разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

В пятницу глава государства принял спецпосланника президента США в Петербурге.
Фото: Susan Walsh/AP/TASS
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что по результатам встречи Владимира Путина с представителем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом возможна беседа российского лидера с главой Белого дома.
«[Разговор] теоретически возможен, то ли да, то ли нет», — заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России заявил, что переговоры между Владимиром Путиным и Джоном Уиткоффом продолжаются. Он также подчеркнул, что встреча началась в деловом ключе.
Встреча главы российского государства с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля.
Как подчеркнул Песков перед началом переговоров, встреча Путина и Уиткоффа — это шанс донести до Трампа позицию России. По его словам, на встрече будут рассматриваться вопросы урегулирования конфликта на Украине, и она продлится столько, сколько потребуется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Петербурге, а также побывал в Большой хоральной синагоге.
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